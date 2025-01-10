Имущество Дюртюлинского молкомбината выставили на торги за 134 млн рублей

Имущество АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» выставлено на повторные торги по начальной цене 134,1 млн руб. Сообщение об этом разместила арбитражный управляющий должника Екатерина Боин на сайте единого федерального ресстра сведений о банкротстве.

Торги пройдут посредством публичного предложения. Цена будет снижаться каждые пять дней на 1%, пока не достигнет минимального значения, 127,43 млн руб. Заявки принимаются с 20 января по 28 февраля. Участники должны будут внести задаток в размере 10% от начальной цены.

На продажу выставлено имущество, которое находится в залоге у Россельхозбанка, в том числе главный производственный, вспомогательный и административно-бытовой корпуса, склады, пять водонасосных станций, мельниц и магазин, расположенные на земельном участке площадью 72,5 тыс. кв. м в селе Иванаево Дюртюлинского района. Также реализуется оборудование, производственные, технологические и другие вспомогательные сооружения, инвентарь, инструменты и так далее, часть которых находятся в залоге. Кроме того, на торги выставлен автотранспорт предприятия.

В сентябре 2024 года имущественный комплекс комбината выставляли на торги по начальной 165,8 млн руб. Аукцион был признан несостоявшимся.

АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» вместе с ООО «Чекмагушевский молочный завод», управляющей компанией «Агрохолдинг Башмилк», ООО «Милка» и татарстанским ООО «Сабинский молочный комбинат» (все они также признаны банкротами) входило в агрохолдинг «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина. Холдинг производил продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки».

Дюртюлинский молкомбинат был признан банкротом в 2022 году. На тот момент сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, оценивалась в 2,1 млрд руб. Основным кредитором являлся Россельхозбанк с суммой требований 1 млрд руб.

Майя Иванова