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В шпротах «За Родину», которыми отравились екатеринбурженки, не нашли ботулизма

Экспертиза не выявила на в образцах с производства шпрот «За Родину» ботулотоксин. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров ГК «За Родину» Сергея Лютаревича.

Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

«Микробиологические исследований консервов "Шпроты в масле" в стеклянной банке проводили специализированные лаборатории Роспотребнадзора в Подмосковье и Калининградской области. По их итогам мы получили официальные протоколы. В них говорится, что специалисты не выявили в шпротах, что были произведены в сентябре 2024 года, бактерии Clostridium botulinum»,– сказал господин Лютаревич. По его словам, продукция отвечает всем требованиям и полностью безопасна.

Сергей Лютаревич пояснил, что в шпротах в растительной банке подобных бактерий в принципе не может быть, поскольку они погибают при температуре 120 °C и времени стерилизации 30 минут, а на производстве такая стерилизация длится час. При этом в течение 2024 года компания самостоятельно провела 150 исследований своей продукции, которые не выявили нарушений. «Сейчас наша главная задача - совместно с надзорными и правоохранительными органами выяснить все обстоятельства происшествия и обеспечить максимальную защиту наших потребителей от недобросовестных продавцов и, возможно, фальсификата»,– отметил господин Лютаревич.

Напомним, в декабре в Екатеринбурге 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать заметили признаки отравления после употребления шпрот, которые они приобрели у продавца из «Газели». В их крови выявили ботулотоксин, бактерия Clostridium botulinum была выявлена в банке шпрот «За Родину», которую они приобрели. На производстве тогда предположили, что пострадавшие стали жертвами фальсификата.

Подробнее об отравлении – в материале «Ъ-Урал» «С "Газели" продавали опасные консервы».

Анна Капустина

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