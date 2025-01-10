Проект продления улицы Братьев Кашириных в Челябинске выполнят за 30 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт на проектирование участка улицы Братьев Кашириных от улицы Академика Королева до улицы Лыжных батальонов, рядом с Шершневским водохранилищем. Победителем торгов стала проектная организация «Вираж» из Воронежа. Подрядчик снизил цену контракта на 11,2 млн руб., до 29,8 млн руб., указано на портале гозакупок.

Подрядчику предстоит разработать три варианта проекта. Помимо решений о размещении самой дороги, в документации должно быть предусмотрено обустройство тротуаров, велодорожек, освещения, дождевой канализации и озеленение. Если в границы проезжей части попадут коммуникации, нужно будет предусмотреть их перенос или защиту. Число полос движения определится проектом. Ширина тротуаров будет составлять не менее 3 м, велодорожек — не менее 2 м. При этом улице необходимо придать единый архитектурный облик с применением современных инновационных элементов благоустройства.

Стоимость контракта включает затраты на заключение договора с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» для получения положительного заключения государственной экспертизы результатов проекта строительства. В случае отрицательного решения подрядчик снова проходит этот этап за свой счет. Закончить все работы нужно до конца августа 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Проектная организация "Вираж"» зарегистрировано в 2011 году. Генеральным директором и совладельцем 50% акций является Олег Михайлов. Выручка за 2023 год составила 18,1 млн руб., чистая прибыль — 10,4 млн руб. В портфеле компании 23 госконтракта на разработку проектной документации и выполнение изыскательских работ по реконструкции и строительству дорог в Челябинской и Пензенской областях.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», проект продления улицы Братьев Кашириных должны были закончить в марте прошлого года. В 2022 году для этого комитет дорожного хозяйства заключил контракт с ООО «Группа компаний "ПИРС"» за 12,7 млн руб. (начальная стоимость — 18,8 млн руб.). Однако подрядчик не выполнил работы. Заказчик отправил требование исполнить обязательства в апреле 2024 года, но в мае ситуация не изменилась, и договор расторгли в одностороннем порядке.

Виталина Ярховска