Туапсе попал в топ направлений для экономного отдыха в январе

Туапсе занял 10-е место в рейтинге популярных направлений для экономного отдыха в январе. В среднем туристы оставались на курорте на две ночи, стоимость одной из которых составляет в среднем 3,5 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Туапсе Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Первое место получила Евпатория. Путешественники в среднем оставались в этом городе Крыма на четыре ночи. Средняя стоимость ночи — 2,1 тыс. руб.

Второе место забрал Ейск. Средняя продолжительность поездки — шесть ночей. Средняя стоимость ночи размещения составляет 2,5 тыс. руб.

Тройку лидеров закрывает еще один город Крыма. В среднем путешественники оставались в Симферополе на неделю. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,6 тыс. руб.

В топ-10 также попал Горячий Ключ. Средняя продолжительность путешествия — три ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 3,4 тыс. руб.

Мария Удовик