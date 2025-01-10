На Арамильском тракте в результате ДТП погибла водитель
В Екатеринбурге на 8 км Арамильского тракта произошло ДТП, в котором погибла 26-летняя водитель автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Фото: ГИБДД Свердловской области
По предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo двигалась из Кольцово в сторону Арамили. Она не соблюдала скоростной режим и потеряла контроль над автомобилем, что привело к его съезду с дороги и опрокидыванию. В результате ДТП она получила тяжелые травмы и скончалась на месте.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые проводят расследование. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выяснения состояния водителя в момент аварии.
Ранее в Свердловской области в ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погибли два человека. По предварительным данным, 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем Renault Sandero, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser.