На Арамильском тракте в результате ДТП погибла водитель

В Екатеринбурге на 8 км Арамильского тракта произошло ДТП, в котором погибла 26-летняя водитель автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo двигалась из Кольцово в сторону Арамили. Она не соблюдала скоростной режим и потеряла контроль над автомобилем, что привело к его съезду с дороги и опрокидыванию. В результате ДТП она получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые проводят расследование. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выяснения состояния водителя в момент аварии.

Ранее в Свердловской области в ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погибли два человека. По предварительным данным, 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем Renault Sandero, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser.

Ирина Пичурина