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Бывший участок компании IKEA под Челябинском продают за 1,2 млрд рублей

В Сосновском районе Челябинской области выставлен на продажу участок, где ранее планировалось построить торговый комплекс МЕГА с магазином IKEA. Стоимость 40 га земли составляет 1,2 млрд руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Свободный от застройки участок расположен в 2 км от Челябинска, рядом с поселком Терема Кременкульского сельского поселения Сосновского района. В объявлении указано, что недвижимость находится в собственности юридического лица. «Предложение по этому земельному участку является эксклюзивным и единственным на рынке, напрямую от собственника»,— говорится в объявлении.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2024 года шведская компания Ingka Group, владеющая сетью магазинов IKEA, продала последние активы в России, в том числе земельные участки общей площадью более 80 га в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. По данным «Ъ», активы приобрел бизнесмен Роберт Узилов.

О планах построить торгово-развлекательный комплекс МЕГА с фирменным магазином IKEA рядом с поселком Терема правительство Челябинской области и ООО «ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент» объявили в 2016 году. Объект стоимостью около 10 млрд руб. собирались запустить в 2020 году. Но в 2018 году срок завершения проекта перенесли на 2023 год, а в 2021-м представители компании IKEA заявили об отказе от строительства комплекса под Челябинском.

В марте 2022 года Ingka Group приостановила работу в России и Белоруссии после начала специальной военной операции на Украине.

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