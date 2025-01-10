Der Spiegel: Шольц мешает Бербок и Писториусу поставить Киеву оружие на €3 млрд

Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение дополнительного пакета военной помощи Украине на €3 млрд, который продвигали министры иностранных дел и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус. Об этом написал журнал Der Spiegel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Jana Rodenbusch, Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Jana Rodenbusch, Reuters

В статье говорится, что министры рассчитывали успеть предоставить украинской стороне помощь до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля. В перечень, подготовленный специалистами немецкого Минобороны для вооруженных сил Украины, входили три системы ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, десять гаубиц, а также боеприпасы. Расходы на эти нужды предполагалось утвердить и провести через бюджетный комитет парламента текущего созыва.

Однако Ведомство федерального канцлера неофициально выразило несогласие с инициативой. Среди аргументов было нежелание ставить новое правительство страны перед уже свершившимся фактом, а также наличие средств для оказания финансовой помощи Киеву. В бюджете на этот год для этого выделено примерно €4 млрд.

Der Spiegel, ссылаясь на политиков из Социал-демократической партии Германии, написал, что Олаф Шольц не хочет объявлять о новой помощи Украине в период предвыборной кампании.

Подробнее о поддержке Киева западными странами — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».