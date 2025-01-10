Скончался московский ресторатор Кирилл Гусев

Московский ресторатор Кирилл Гусев умер в возрасте 53 лет, сообщил «РИА Новости» источник на ресторанном рынке. Ресторанный обозреватель Мария Лобанова подтвердила эту информацию и добавив, что господин Гусев скончался утром 9 января в больнице в результате сердечного приступа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Гусев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Кирилл Гусев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кирилл Гусев начал работать в ресторанном бизнесе в конце 1980-х годов. Его карьера началась в одном из заведений на проспекте Мира в Москве. Известность он получил как совладелец компании «Ресторанный синдикат» («Гастроном», «Обломов», «Чентрале», Bistrot, Fish, Nabi, «Zолотой»). После окончания Московской финансовой академии по специальности «финансы и кредит» он на протяжении почти 10 лет занимался банковской деятельностью, а в 2000-х годах вернулся в ресторанный бизнес и сферу обслуживания. В 2012 году Кирилл Гусев был удостоен звания «Ресторатор года» по версии журнала GQ.