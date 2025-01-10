Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 января

0:28. При предыдущей атаке БПЛА в одном пригороде Воронежа пострадали окна четырех частных домов и автомобиль, в другом — нежилой частный дом и транспортное средство. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.

0:23. Средства РЭБ уничтожили еще несколько беспилотников в пригороде Воронежа. В результате никто не пострадал, зафиксирован ряд разрушений. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.