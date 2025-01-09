В Бразилии пилот погиб при ЧП с посадкой бизнес-джета на пляже

Пилот бизнес-джета Cessna Citation 525 погиб в результате происшествия с жесткой посадкой борта в аэропорту бразильского города Убатуба, расположенного на северном побережье в штате Сан-Паулу. Об этом сообщил местный новостной портал G1.

Во время посадки самолет, не снижая скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего возникло возгорание. Управлявший бизнес-джетом мужчина скончался в результате остановки сердца. Четверо пассажиров, которые находились на борту, выжили. Уточняется, что это супружеская пара и двое детей.

«Самолет не разбился, он приземлился и не смог остановиться. <...> Было страшно, из-за взрыва казалось, что огонь охватит нашу машину»,— сообщила Марсия Мария де Оливейра Рейс, ставшая очевидицей происшествия.

Представители департамента общественной безопасности Сан-Паулу, в свою очередь, сообщили о трех пострадавших, которые в момент ЧП были на пляже.

Обстоятельства происшествия устанавливают эксперты Центра по расследованию и предотвращению авиационных происшествий военно-воздушных сил Бразилии.