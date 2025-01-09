Возбуждено уголовное дело о загрязнении воздуха в Ярославской области

Следственное управление СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту загрязнения воздуха в зоне жилой застройки в Тутаеве. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело возбуждено по ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Основанием стали результаты исследования проб воздуха, которые отобрал «Центр охраны окружающей среды Ярославской области» в декабре 2024 года на улицах Советской и Розы Люксембург.

«Анализ показал превышение предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества формальдегид более чем в пять раз»,— сообщила Татьяна Потемкина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на неприятный запах неоднократно жаловались жители города. В том числе они записали видеообращение на прямую линию президента.

«Неприятный запах образовывался предположительно в результате деятельности предприятия ООО "Феникс"»,— сообщила Татьяна Потемкина, напомнив, что решением суда деятельность литейного цеха предприятия приостановлена на 30 суток.

Антон Голицын