Глава СКР запросил доклад о пострадавшем из-за петарды ребенке в Сочи
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о ребенке, который пострадал после использования петарды в Сочи. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
6 января этого года 8-летний мальчик находился у себя дома в п. Дагомыс Сочи. Он поджег петарду, от хлопка которой получил травмы. После этого ребенка госпитализировали.
Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку по данному делу. О ходе проверки и установленных обстоятельствах доложат главе СКР.