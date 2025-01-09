Глава СКР запросил доклад о пострадавшем из-за петарды ребенке в Сочи

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о ребенке, который пострадал после использования петарды в Сочи. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

6 января этого года 8-летний мальчик находился у себя дома в п. Дагомыс Сочи. Он поджег петарду, от хлопка которой получил травмы. После этого ребенка госпитализировали.

Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку по данному делу. О ходе проверки и установленных обстоятельствах доложат главе СКР.

Алина Зорина