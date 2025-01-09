ХК «Автомобилист» одержал победу в первом домашнем матче 2025 года

Хоккейный клуб «Автомобилист» в первом домашнем матче 2025 года одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока. Матч завершился со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики ХК "Автомобилист"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Болельщики ХК "Автомобилист"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Автомобилист» с первого периода оказался в роли отыгрывающейся команды, но смог переломить ситуацию и на последней минуте матча вырвал победу.

Голы забили: у «Автомобилиста» — Каштанов, Обидин, Голышев, Хрипунов; у «Адмирала» — Петьков, Сошников, Принц.

«Автомобилист» находится на пятом месте Восточной конференции КХЛ, у него 52 очка за 42 игры. Следующую игру уральцы проведут 12 января в домашнем матче с минским «Динамо».

Николай Яблонский