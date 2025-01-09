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Петербург вошел в топ-300 самых дорогих для проживания городов мира

Город на Неве оказался на 285-й строчке самых дорогих для проживания городов мира по версии международной компании Numbeo.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В рейтинг вошли 327 мегаполисов. Составители рейтинга отталкивались от стоимости жизни в Нью-Йорке, который по итогу занял четвертую строчку. Для сравнения, российская столица заняла в списке 250-е место.

Следом после Петербурга идет череда крупных региональных центров страны. Это Екатеринбург (289 место), Нижний Новгород (300), Казань (302), Краснодар (304), Новосибирск (305), Калининград (306) Уфа (307), Ростов-на-Дону (308) и Пермь (313).

В первую тройку самых дорогих городов мира вошли города Швейцарии. Рейтинг возглавил Цюрих, там стоимость жизни на 3,8% дороже, чем в крупнейшем мегаполисе США. Следом идут Лозанна и Женева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с Нового года держатели «Единых карт петербуржца» (ЕКП) потеряли скидку при оплате поездок по карте в метро. Стоимость проезда приравняли к оплате по карте «Подорожник» (56 рублей).

Андрей Маркелов

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