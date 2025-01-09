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Краснодарские волонтеры за сутки вывезли 120 кубометров мусора с пляжей Анапы

Спасатели и волонтеры из Краснодара за сутки вывезли 120 куб. м мусора с береговой линии Анапы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сегодня, 9 января, на пляжах Анапы работал 51 волонтер из Краснодара и 10 единиц техники. С пляжей вывезли шесть самосвалов мусора.

С 18 декабря на пляжах Анапы было собрано более 10 тыс. куб. м замазученного песка. В работах по очистке задействовали 478 самосвалов.

Волонтеры вновь вышли на береговую линию, чтобы собрать остатки нефтепродуктов, которые появились из-за ветра и шторма. Нефтепродукты собирают вручную и с помощью тракторов, а затем вывозят на полигон в районе х. Воскресенский.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, побережье Анапы и Темрюкского района очищено от 139 тыс. т загрязненного песка. Этот песок направят на предприятия для дальнейшей очистки и обеззараживания.

Оперативный штаб сообщает, что в Анапе и Темрюкском районе обнаружено более 5,5 тыс. птиц, испачканных в мазуте. Их круглосуточно принимают в специальных пунктах, где оказывают всю необходимую помощь и отправляют на реабилитацию.

Алина Зорина

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