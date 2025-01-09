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Кража газа признана безусловной

Владелец донского хлебокомбината «Кундрат» не смог обжаловать приговор

Кассационный суд оставил без изменения приговор директору хлебокомбината «Кундрат», экс-депутату заксобрания Ростовской области Игорю Кундрату. Ранее он и его подчиненный были приговорены к четырем годам колонии за кражу газа для предприятия. Как установили следователи, Игорь Кундрат в течение четырех лет занижал показатели потребления газа предприятием, сумма ущерба превысила 46 млн руб. Бывший депутат признал вину, однако его защита обжаловала решения судов, настаивая, что в обвинительном заключении допущены ошибки, а назначенное наказание является слишком суровым. Суд почитал доводы адвокатов несостоятельными.

Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без удовлетворения жалобы на приговор Шахтинского городского суда и апелляционное определение Ростовского облсуда по делу директора хлебокомбината «Кундрат», экс-депутата заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата. Копия определения имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

В кассационных жалобах адвокаты господина Кундрата заявили, что судебные решения первой и второй инстанции вынесены с существенными нарушениями. Так, по мнению защиты, в обвинительном заключении неверно установлено время совершения преступления. На основании этого они просили вернуть уголовное дело прокурору. Кроме того, адвокаты считают, что их подзащитному назначено чрезмерно суровое наказание, и с учетом исключительно положительных данных о личности Игоря Кундрата, ему следовало бы назначить условный срок.

«Кундрат фактически полностью признал вину и в содеянном раскаялся, перечислил около 10 млн руб. благотворительных пожертвований, на иждивении имеет родителей, нуждающихся в постороннем уходе, а так же руководит социально-значимыми предприятиями со штатной численностью 235 сотрудников»,— говорится в кассационной жалобе.

Проверив материалы уголовного дела и оценив доводы защиты осужденного, суд оставил в силе решения нижестоящих судов. «Доводы жалоб о несправедливости приговора в части назначенного наказания носят несостоятельный характер»,— говорится в определении суда.

Уголовное дело в отношении Игоря Кундрата и инженера по газовому и электрическому хозяйству хлебокомбината Антона Аскользина было возбуждено СУ СКР по Ростовской области в октябре 2020 года. По версии следствия, обвиняемые при помощи компьютерной программы в 2016-2020 годах ежемесячно занижали показатели потребления газа предприятием «Кундрат». Таким образом почти за четыре года комбинатом был похищен газ на сумму более 46 млн руб.

Владельца хлебокомбината и экс-депутата донского заксобрания осудили за кражу

Рассмотрение дела в Шахтинском городском суде началось в ноябре 2021 года. Подсудимые признали вину и добровольно возместили газоснабжающей организации причиненный ущерб. Суд переквалифицировал действия подсудимых на более мягкую статью о причинении имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Постановлением суда уголовное дело было прекращено с назначением обвиняемым по 25 тыс. руб. штрафа.

Прокуратура добилась пересмотра дела. При повторном рассмотрении в декабре 2023 года Шахтинский городской суд не стал менять квалификацию, и признал фигурантов виновными по ст. 158 УК РФ («Кража»). Им было назначено по четыре года колонии общего режима. Осужденные, в отношении которых действовала мера пресечения в виде подписки о невыезде, были взяты под стражу в зале суда.

Игорь Кундрат был депутатом пятого и шестого созывов Законодательного собрания Ростовской области и продолжал работу, в том числе, во время уголовного преследования. Он состоял в комитете по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, а также в комитете по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Являлся членом фракции «Единая Россия» (вышел из партии в сентябре 2020 года). В сентябрьских выборах 2023 года участия не принимал.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПК “Кундрат”» зарегистрировано в Октябрьском районе Ростовской области в 2015 году. В качестве единственного бенефициара и руководителя предприятия указан Игорь Кундрат. С 2019 по 2022 год прибыль хлебокомбината росла, однако в 2023 году компания завершила год с убытком 16,3 млн руб.

На сайте хлебокомбината «Кундрат» сообщается, что производственный комплекс работает с 1996 года и занимается производством хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Поставка продукции, помимо прочего, производится в социальные учреждения (школы, детские сады и т. д.). Кроме того, комбинат выполняет госзаказ по обеспечению продовольствием воинских частей Северо-Кавказского, Московского и Уральского военных округов. Компания имеет декларацию на применение знака «Сделано на Дону».

Кристина Федичкина

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