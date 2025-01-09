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Следователи устанавливают обстоятельства пожара с погибшей жительницей Кубани

Новокубанский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту пожара, произошедшего в одном из частных домов, расположенных в ст. Отрадной Отрадненского района, в котором погибла местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности, устанавливают точную причину и место возникновения пожара. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возгорание по ул. Кольцевой произошло вечером 8 января. Площадь пожара составила 15 кв. м. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Алина Зорина

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