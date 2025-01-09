Жительница станицы Отрадной погибла во время пожара
В станице Отрадной Краснодарского края местная жительница погибла во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России региона.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сообщение о возгорании по ул. Кольцевой поступило вечером 8 января. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит частный дом. Площадь пожара составила 15 кв. м.
На месте обнаружили тело погибшей. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении.