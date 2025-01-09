На Кубани создадут 7 особо охраняемых природных территорий

В 2025 году в Краснодарском крае создадут семь особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что необходимо не только защищать существующие заповедники, но и работать над созданием новых территорий. Он подчеркнул, что такая работа требует внимания со стороны краевых и муниципальных властей.

Заместитель губернатора Роман Лузинов рассказал, что в 2024 году в Краснодарском крае создали пять особо охраняемых природных территорий регионального значения. В этом году планируется создание еще семи, общая площадь которых составит около 11 тыс. га. Они расположены в Калининском, Приморско-Ахтарском и Кущевском районах. Также продолжается разработка схемы развития и размещения ООПТ на 2027–2035 годы.

В Краснодарском крае совместно с общественными организациями, научными кругами и местными властями будут продолжать создавать особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения. В различных стадиях разработки находится более ста таких объектов. В 2025 году запланировано завершение 89 из них в 27 муниципальных образованиях региона.

В Краснодарском крае расположено 346 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Общая площадь участков, которые были взяты под охрану, составляет более 600 тыс. га.

Алина Зорина