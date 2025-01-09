Прокурор заставил мэрию Ульяновска чистить тротуары

Прокуратура раскритиковала городские власти за некачественную уборку Ульяновска. В областном центре только за восемь дней января в травмпункты обратились 1772 человека. Об этом в ответе на запрос «Ъ» сообщило министерство здравоохранения Ульяновской области. Как пояснили в министерстве, все травмы связаны с падениями граждан на скользких тротуарах из-за гололеда. Чаще всего, по словам медиков, следствием падений во время гололеда являются переломы рук и ног.

7 января прокуратура Ленинского района Ульяновска сообщила, что в ходе проверки исполнения законодательства о благоустройстве было установлено, что «администрация областного центра не принимала мер к обеспечению надлежащего содержания тротуаров» и «бездействие органов власти и специализированных муниципальных организаций повлекло образование наледи и возникновение угрозы здоровью граждан». Ведомство отметило, что после вмешательства прокуратуры «администрация города начала работы по приведению пешеходных дорожек и тротуаров в нормативное состояние». Как пояснил «Ъ» прокурор Ленинского района Василий Подгороднов, ранее прокуратура уже направляла мэрии предостережение по поводу некачественной подготовки к уборке города в зимний период.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима отметил, что проверка фактов бездействия должностных лиц по обеспечению безопасности граждан в условиях гололеда продолжается во всех районах города, по итогам проверки будет направлено представление главе города о бездействии должностных лиц. По словам господина Зимы, вполне возможно, что в отношении ответственных лиц будет возбуждено дело об административном нарушении. Он также не исключает, что, если будет установлен тяжкий вред здоровью, в отношении должностных лиц мэрии Ульяновска и руководства соответствующих муниципальных организаций может быть возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ; до пяти лет лишения свободы).

Сергей Титов, Ульяновск