В Татарстане планируется закрыть все скотомогильники к концу 2027 года

К концу 2027 года планируется закрыть все скотомогильники Республики Татарстан. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов на пресс-конференции, посвященной итогам работы управления.

С 1 сентября 2024 года в республике уже нельзя строить новые биотермические ямы, их можно использовать до 2030 года. Все образующиеся биологические отходы должны быть утилизированы или переработаны.

В 2024 году в республике собрали около 47 тыс. тонн биоотходов, из которых 40 тыс. тонн составили производственные, а около 7 тыс. тонн — трупы животных и птиц. Алмаз Хисамутдинов отметил, что ветеринарная служба организует сбор отходов у средних и мелких хозяйств, а также личных подсобных хозяйств в 19 районах Татарстана.

Влас Северин