На Дону планируют до 70% увеличить число жителей, занимающихся спортом

К 2030 году в Ростовской области планируется увеличить количество систематически занимающихся спортом жителей Ростовской области до 70%. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

С 1 января текущего года в регионе проходила Декада спорта и здоровья, в которой приняли участие 15 тыс. жителей. В рамках декады было организовано более 250 мероприятий, среди которых забег «Побегай 1 января» в Ростове, спортивный праздник «День богатыря» и забег «Дедов Морозов» в Шахтах, а также зарядки и соревнования по игровым видам спорта.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что более 2 тыс. жителей города приняли участие в забеге «Побегай 1 января». Дистанция забега составила 4 км.

Ева Китаева