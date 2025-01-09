Поезда на Балтийском направлении опаздывают до 30 минут

Вечером 9 января на Балтийском направлении поезда следуют с опозданием до получаса, сообщили в АО «СЗППК». Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек и восстановления графика движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О причинах сбоя ничего не сообщается. В случае, если пригородный поезд опоздает более чем на час, можно обратиться с претензией на возврат денежных средств либо в билетную кассу, либо на сайт организации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 21,5 тыс. пассажиров прокатились на ретропоезде «Лахта» в новогодние праздники. Петербуржцы могли доехать на нем до Выборга, Гатчины и Ораниенбаума.

Андрей Маркелов