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В правительстве прокомментировали внедрение ИИ во внутреннюю политику

Правительство Нижегородской области планирует поэтапно внедрять технологии искусственного интеллекта в свою работу, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном минцифры, комментируя информацию о применении ИИ во внутренней политике региона. «Подобные дополнения планируется внести в нормативно-правовые акты большинства министерств и ведомств, входящих в структуру правительства региона», — отметили в министерстве.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Там добавили, что применение искусственного интеллекта является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Некоторые направления ИИ уже реализованы в управлении на основе данных. Например, с 2024 года ИИ помогает муниципалитетам контролировать состояние дорожной сети, а также применяется для анализа качества работы сотрудников МФЦ и помогает оценить качество ответов властей на вопросы жителей в соцсетях.

Одним из первых нормативную базу для внедрении искусственного интеллекта скорректирует министерство внутренней политики Нижегородской области.

Владимир Зубарев

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