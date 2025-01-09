В правительстве прокомментировали внедрение ИИ во внутреннюю политику

Правительство Нижегородской области планирует поэтапно внедрять технологии искусственного интеллекта в свою работу, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном минцифры, комментируя информацию о применении ИИ во внутренней политике региона. «Подобные дополнения планируется внести в нормативно-правовые акты большинства министерств и ведомств, входящих в структуру правительства региона», — отметили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Там добавили, что применение искусственного интеллекта является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Некоторые направления ИИ уже реализованы в управлении на основе данных. Например, с 2024 года ИИ помогает муниципалитетам контролировать состояние дорожной сети, а также применяется для анализа качества работы сотрудников МФЦ и помогает оценить качество ответов властей на вопросы жителей в соцсетях.

Одним из первых нормативную базу для внедрении искусственного интеллекта скорректирует министерство внутренней политики Нижегородской области.

Владимир Зубарев