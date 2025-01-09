Министерство внутренней политики внедрит искусственный интеллект в работу
Правительство Нижегородской области подготовило проект поправок к положению о министерстве внутренней политики региона. В задачи ведомства предложено включить создание условий для применения искусственного интеллекта в региональной и муниципальной политике.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Функции министерства также планируется дополнить пунктом о применении искусственного интеллекта в сфере внутренней политики. Как именно будут использоваться технологии, в документе не указано.
Пока проект проходит антикоррупционную экспертизу.