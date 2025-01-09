Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Министерство внутренней политики внедрит искусственный интеллект в работу

Правительство Нижегородской области подготовило проект поправок к положению о министерстве внутренней политики региона. В задачи ведомства предложено включить создание условий для применения искусственного интеллекта в региональной и муниципальной политике.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Функции министерства также планируется дополнить пунктом о применении искусственного интеллекта в сфере внутренней политики. Как именно будут использоваться технологии, в документе не указано.

Пока проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...