Следователи проверят сообщения об избиении школьника в Крыму

Следователи Крыма проверят сведения из соцсетей об избиении подростка в школе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Следователями организована процессуальная проверка сведений, выявленных во время мониторинга социальных сетей, о том, что группа подростков в Крыму избила сверстника в школе. Сотрудники установят личности всех участников инцидента и дадут оценку их действиям.

Кроме того, следователи установят иные возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетних в школе. Действиям педагогов дадут оценку.

Алина Зорина