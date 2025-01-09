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Следователи проверят сообщения об избиении школьника в Крыму

Следователи Крыма проверят сведения из соцсетей об избиении подростка в школе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Следователями организована процессуальная проверка сведений, выявленных во время мониторинга социальных сетей, о том, что группа подростков в Крыму избила сверстника в школе. Сотрудники установят личности всех участников инцидента и дадут оценку их действиям.

Кроме того, следователи установят иные возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетних в школе. Действиям педагогов дадут оценку.

Алина Зорина

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