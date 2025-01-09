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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху отказался посещать инаугурацию Трампа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января, передает слова его помощника Times of Israel. Причины изменения планов господина Нетаньяху касательно присутствия на церемонии вступления в должность 47-го американского президента не сообщаются.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Биньямин Нетаньяху

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

6 ноября израильский политик поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Биньямин Нетаньяху назвал его победу «величайшим возвращением в истории» и заявил, что победа господина Трампа ознаменует мощное обновление великого союза между Израилем и Америкой.

Вторая инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Господин Трамп стал первым с XIX века президентом США, которому удалось вернуться на пост главы государства после поражения на предыдущих выборах.

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