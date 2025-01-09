Максим Афанасьев назначил Юрия Вавакина заместителем главы Тюмени

Юрий Вавакин назначен заместителем главы администрации Тюмени, сообщил мэр Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Он будет курировать вопросы ремонта и реконструкции социально значимых городских объектов, включая объекты культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Тюмени

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Администрация Тюмени

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

«Чтобы обеспечить постоянный и качественный контроль за осуществлением ремонтов социально значимых городских объектов, мной принято решение о назначении нового заместителя главы администрации Тюмени»,— написал Максим Афанасьев. По его словам, на эту должность был необходим специалист, обладающий соответствующими компетенциями и опытом работы.

С 2018 года Юрий Вавакин занимал должность заместителя главы Тобольска (Тюменская область) и курировал реализацию национальных проектов. За свою работу он был отмечен на федеральном уровне, в том числе благодарностью Министерства строительства РФ. С 2019 по 2014 год должность мэра Тобольска занимал Максим Афанасьев.

Ранее сообщалось об отставке главы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергея Борисевича. Об увольнении в первый рабочий день нового года чиновник написал на своей странице в «ВКонтакте», не став уточнять, куда уходит.

Полина Щуцкая