Максим Афанасьев назначил Юрия Вавакина заместителем главы Тюмени
Юрий Вавакин назначен заместителем главы администрации Тюмени, сообщил мэр Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Он будет курировать вопросы ремонта и реконструкции социально значимых городских объектов, включая объекты культурного наследия.
Администрация Тюмени
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
«Чтобы обеспечить постоянный и качественный контроль за осуществлением ремонтов социально значимых городских объектов, мной принято решение о назначении нового заместителя главы администрации Тюмени»,— написал Максим Афанасьев. По его словам, на эту должность был необходим специалист, обладающий соответствующими компетенциями и опытом работы.
С 2018 года Юрий Вавакин занимал должность заместителя главы Тобольска (Тюменская область) и курировал реализацию национальных проектов. За свою работу он был отмечен на федеральном уровне, в том числе благодарностью Министерства строительства РФ. С 2019 по 2014 год должность мэра Тобольска занимал Максим Афанасьев.
Ранее сообщалось об отставке главы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергея Борисевича. Об увольнении в первый рабочий день нового года чиновник написал на своей странице в «ВКонтакте», не став уточнять, куда уходит.