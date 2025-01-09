Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Максим Афанасьев назначил Юрия Вавакина заместителем главы Тюмени

Юрий Вавакин назначен заместителем главы администрации Тюмени, сообщил мэр Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Он будет курировать вопросы ремонта и реконструкции социально значимых городских объектов, включая объекты культурного наследия.

Администрация Тюмени

Администрация Тюмени

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Администрация Тюмени

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

«Чтобы обеспечить постоянный и качественный контроль за осуществлением ремонтов социально значимых городских объектов, мной принято решение о назначении нового заместителя главы администрации Тюмени»,— написал Максим Афанасьев. По его словам, на эту должность был необходим специалист, обладающий соответствующими компетенциями и опытом работы.

С 2018 года Юрий Вавакин занимал должность заместителя главы Тобольска (Тюменская область) и курировал реализацию национальных проектов. За свою работу он был отмечен на федеральном уровне, в том числе благодарностью Министерства строительства РФ. С 2019 по 2014 год должность мэра Тобольска занимал Максим Афанасьев.

Ранее сообщалось об отставке главы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергея Борисевича. Об увольнении в первый рабочий день нового года чиновник написал на своей странице в «ВКонтакте», не став уточнять, куда уходит.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...