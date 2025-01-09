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СК возбудил дело о халатности из-за нерасселения аварийного дома в Миассе

Следственный отдел по Миасс регионального управления Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по итогам проверки информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома и длительном не расселении жильцов. Виновные лица устанавливаются, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Миасса долгое время не решается вопрос о признании дома №9 барачного типа на улице Октябрьская, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также включения жителей в очередь на получение квартир. В СК подчеркивают, что жить в доме опасно: в аварийном состоянии находятся системы отопления, электросети и средства связи, в здании отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, нет газа. При этом местная администрация не принимает должных мер к переселению граждан в маневренный фонд,

В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК примут меры меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

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