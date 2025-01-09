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В Северном микрорайоне Ростова потушили автомобиль

На ул. Вселенная, 5 в Ростове сотрудники МЧС потушили автомобиль. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Загорание моторного отсека произошло в 9 января, в 12:52. На площади 2 кв.м. пожар был ликвидирован в 13:07.

К тушению были привлечены четыре специалиста МЧС России по Ростовской области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области операторы номера экстренного вызова 112 во время новогодних праздников приняли около 80 тыс. обращений.

Ева Китаева

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