В ХМАО ввели ограничения на трассах из-за снега и метели

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО – Югра) ввели скоростные ограничения из-за снега, метели и плохой видимости, сообщили в управлении автодорог Югры. Допустимая скорость ограничена до 70 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничения коснулись дорог Нягань – Талинка (с 0 по 60 км), Нягань – Приобье (с 10 по 57 км), Советский – Нягань (со 107 по 135 км), Ханты-Мансийск – Талинка – Советский (со 141 по 220 км). Водителей призывают быть более осторожными.

Ранее Ъ-Урал сообщал, что в Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 9 января ожидаются сильный снег и метель. Неблагоприятные погодные явления должны коснуться Белоярский, Березовский, Кондинский, Октябрьский, Советский районы, городские округа Нягань, Югорск, Урай.

Анна Капустина