На Дону пенсионеры перевели мошенникам 45 тысяч рублей под предлогом инвестиций
В Сальском районе два пенсионера перевели в общей сумме 45 тыс. руб. мошеннику под предлогом участия в инвестиционной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Происшествие произошло в 2023 году. Незнакомец представился биржевым брокером и убедил пожилых людей участвовать в инвестиционной деятельности.
Прокуратура района обратилась в суд с требованием взыскать с владельца счета сумму неосновательного обогащения. Суд удовлетворил исковые заявления, после чего пенсионерам вернули деньги.
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