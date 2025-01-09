На Дону пенсионеры перевели мошенникам 45 тысяч рублей под предлогом инвестиций

В Сальском районе два пенсионера перевели в общей сумме 45 тыс. руб. мошеннику под предлогом участия в инвестиционной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие произошло в 2023 году. Незнакомец представился биржевым брокером и убедил пожилых людей участвовать в инвестиционной деятельности.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием взыскать с владельца счета сумму неосновательного обогащения. Суд удовлетворил исковые заявления, после чего пенсионерам вернули деньги.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Шахтах полицейские задержали 47-летнего местного жителя по подозрению в краже 12 ноутбуков из школы.

Ева Китаева