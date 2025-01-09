В Шахтах преподаватель украл из школы 12 ноутбуков

В Шахтах полицейские задержали 47-летнего местного жителя по подозрению в краже компьютерной техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, на подозреваемого вышли после заявления директора одного из городских образовательных учреждений, который сообщил о пропаже 12 ноутбуков общей стоимостью более 250 тыс. руб.

Полицейские установили, что к краже может быть причастен работавший там преподаватель. По данным полиции, в течение нескольких дней по окончании работы он выносил ноутбуки, после чего продавал их.

Номер школы, в которой произошла кража, полицейские не называют.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч.3 ст. 158 УК РФ). Его оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Сергей Иванов