Донские власти сообщили об индексации пенсий работающим пенсионерам на 7,3%
В 2025 году донское отделение Социального фонда России проведет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Ростовской области.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Повышение планируется на 7,3%.
Уточняется, что уровень индексации будет считаться от суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.
В течение будущего года возможно дополнительное увеличение пенсий, если рост цен будет выше 7,3%, отмечается в сообщении.