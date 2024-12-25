Донские власти сообщили об индексации пенсий работающим пенсионерам на 7,3%

В 2025 году донское отделение Социального фонда России проведет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Повышение планируется на 7,3%.

Уточняется, что уровень индексации будет считаться от суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

В течение будущего года возможно дополнительное увеличение пенсий, если рост цен будет выше 7,3%, отмечается в сообщении.

Сергей Иванов