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Два человека погибли в аварии под Городцом 9 января

Автомобиль столкнулся с грузовиком утром 9 января на 303 км трассы «Шелокша — Иваново — Нижний Новгород» возле деревни Кузнецово Городецкого округа. Погибли водитель и пассажир легковой машины, сообщили в региональном управлении МВД.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, авария случилась около 10:16. Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Peugeot.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Елена Ковалева

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