Власти Кубани показали, как выглядят 100 тысяч тонн замазученного песка
Власти Краснодарского края показали, как выглядят 100 тыс. тонн песка, загрязненного мазутом. Видео опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Песок собран на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы. На объект привозят грунт с нефтепродуктами со всех точек сбора на пляжах.
С этой площадки власти планируют направить его на предприятия для очистки и обеззараживания. Изучается возможность вернуть на берег экологически чистый и обработанный песок, отметили в оперштабе.