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Власти Кубани показали, как выглядят 100 тысяч тонн замазученного песка

Власти Краснодарского края показали, как выглядят 100 тыс. тонн песка, загрязненного мазутом. Видео опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Песок собран на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы. На объект привозят грунт с нефтепродуктами со всех точек сбора на пляжах.

С этой площадки власти планируют направить его на предприятия для очистки и обеззараживания. Изучается возможность вернуть на берег экологически чистый и обработанный песок, отметили в оперштабе.

Алина Зорина

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