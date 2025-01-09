В Рыбинске из-за частичного обрушения здания закрылось кафе

В Рыбинске закрыли кафе «Натюр», которое располагалось в здании на Волжской набережной, 151. Об этом сообщили в соцсетях заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение здания в Рыбинске

Фото: Прокуратура Ярославской области Обрушение здания в Рыбинске

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 3 января в здании частично обрушились стена и кровля, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку. В доме располагались квартиры, офисы и кафе «Натюр», которое впоследствии объявило о закрытии.

«К сожалению, мы вынуждены закрыть наше кафе. Продолжать работу сейчас небезопасно. Однако мы не теряем оптимизма! Впереди нас ждет новая история»,— говорится в сообщении заведения.

Алла Чижова