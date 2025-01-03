Мэр Рыбинска рассказал об обрушении стены дома

Пострадавших при обрушении стены жилого дома в Рыбинске нет, сообщил мэр города Дмитрий Рудаков на своей странице ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение в Рыбинске

Фото: Прокуратура Ярославской области Обрушение в Рыбинске

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как уточнил глава города, стена рухнула сегодня, 3 января, в доме на углу Волжской набережной и улицы Пушкина. В историческом здании находятся кафе, офис и шесть квартир в частной собственности.

«Жителям квартир предложили жилье в маневренном фонде. В настоящий момент проходит проверка»,— написал господин Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проверку по факту инцидента начала прокуратура города. На опубликованных прокуратурой фотографией видно, что обрушилась наружная стена, выходящая во двор. Лицевой фасад дома уцелел. У дома нет управляющей компании, собственники осуществляют непосредственное управление зданием.

Антон Голицын