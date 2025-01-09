Песков пожелал выздоровления режиссеру Тиграну Кеосаяну

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления. Ранее супруга режиссера главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что господин Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков (слева) и Тигран Кеосаян в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Песков (слева) и Тигран Кеосаян в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья»,— сказал господин Песков в разговоре с журналистами.

Клиническая смерть — состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях. Без реабилитационных мероприятий клиническая смерть длится не более нескольких минут, после чего наступает биологическая смерть.

О госпитализации Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила вечером 8 января. Она отметила, что у ее мужа «давным-давно очень больное сердце».

Полина Мотызлевская