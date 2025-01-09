Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков пожелал выздоровления режиссеру Тиграну Кеосаяну

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления. Ранее супруга режиссера главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что господин Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

Дмитрий Песков (слева) и Тигран Кеосаян в 2017 году

Дмитрий Песков (слева) и Тигран Кеосаян в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дмитрий Песков (слева) и Тигран Кеосаян в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья»,— сказал господин Песков в разговоре с журналистами.

Клиническая смерть — состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях. Без реабилитационных мероприятий клиническая смерть длится не более нескольких минут, после чего наступает биологическая смерть.

О госпитализации Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила вечером 8 января. Она отметила, что у ее мужа «давным-давно очень больное сердце».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...