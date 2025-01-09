Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ростсельмаш» намерен сократить инвестиции в производство в два раза

В 2025 году «Ростсельмаш» снизит объем инвестиций в производство в два раза. О намерениях в интервью ТАСС рассказал совладелец компании Константин Бабкин.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По его словам, такое решение связано с низким спросом на сельхозтехнику — в 2025 году он может остаться на прежнем уровне или даже сократиться. В 2024 году «Ростсельмаш» планировал инвестировать в развитие компании порядка 4 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2023 году.

Предприятию пришлось заморозить выпуск гидростатических трансмиссий, однако другие проекты продолжат реализовывать: производство компонентов, коробок передач, а также новое направление деятельности компании — разработка и выпуск строительно-дорожной техники. Кроме того, в связи с негативными ожиданиями от наступившего года и снизившимся объемом продаж, «дочка» «Ростсельмаша» — таганрогская компания «Клевер», производящая прицепную и навесную технику, — отложила выход на полную производственную мощность.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...