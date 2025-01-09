«Ростсельмаш» намерен сократить инвестиции в производство в два раза

В 2025 году «Ростсельмаш» снизит объем инвестиций в производство в два раза. О намерениях в интервью ТАСС рассказал совладелец компании Константин Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По его словам, такое решение связано с низким спросом на сельхозтехнику — в 2025 году он может остаться на прежнем уровне или даже сократиться. В 2024 году «Ростсельмаш» планировал инвестировать в развитие компании порядка 4 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2023 году.

Предприятию пришлось заморозить выпуск гидростатических трансмиссий, однако другие проекты продолжат реализовывать: производство компонентов, коробок передач, а также новое направление деятельности компании — разработка и выпуск строительно-дорожной техники. Кроме того, в связи с негативными ожиданиями от наступившего года и снизившимся объемом продаж, «дочка» «Ростсельмаша» — таганрогская компания «Клевер», производящая прицепную и навесную технику, — отложила выход на полную производственную мощность.

Дмитрий Ковалевский