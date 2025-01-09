Новый трамвайный маршрут запустят в Нижнем Новгороде в январе

Запуск нового трамвайного маршрута в Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоится в январе. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Трамваи будут курсировать от остановки «52-й квартал» до остановки «Соцгород-2». Расписание работы транспорта подстроят под время начала и окончания занятий в школах, которые расположены вблизи улицы Строкина.

До внесения изменений в реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта новый трамвайный маршрут будет отображаться как №22

Как сообщал «Ъ-Приволжье», движение трамваев №21 возобновили по улице Ильинской в Нижнем Новгороде 27 декабря.

Ксения Кучерявых