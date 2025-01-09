Пересмотреть зарплаты в январе намерены 30% нижегородских работодателей

В Нижегородской области до конца января пересмотреть зарплаты сотрудников намерены 30% работодателей, сообщает региональное отделение кадрового агентства Headhunter.

По данным агентства, еще 10% работодателей планируют провести индексацию в феврале, еще 10% — в марте. На апрель 2025 года индексация зарплат запланирована на апрель, у 10% — на май.

Остальные сообщили, что намерены пересмотреть зарплаты в компании во втором полугодии 2025 года.

Чаше всего работодатели говорили о прибавке к зарплате в 10%.

Андрей Репин