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В Ярославле может растаять снег

К субботе в Ярославле может растаять весь снег. Такой прогноз для Центральной России дают синоптики «Фобоса» в связи с аномальным теплом.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Сегодня в городе до +1°С, ночью станет холоднее — до -3°С. В пятницу в Ярославле ожидается небольшой снег и туман, температура днем и ночью останется прежней. А к субботе потеплеет до +1…+3°С. Прогнозируется дождь и сильный туман. В воскресенье также будет небольшой снег, а с понедельника температура воздуха уйдет в небольшой «минус».

Алла Чижова

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