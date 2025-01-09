В Ярославле может растаять снег

К субботе в Ярославле может растаять весь снег. Такой прогноз для Центральной России дают синоптики «Фобоса» в связи с аномальным теплом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Сегодня в городе до +1°С, ночью станет холоднее — до -3°С. В пятницу в Ярославле ожидается небольшой снег и туман, температура днем и ночью останется прежней. А к субботе потеплеет до +1…+3°С. Прогнозируется дождь и сильный туман. В воскресенье также будет небольшой снег, а с понедельника температура воздуха уйдет в небольшой «минус».

Алла Чижова