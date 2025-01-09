В ХМАО арестовали главу Куминского за стрельбу в чужом доме

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО – Югре) арестовали главу поселения Куминский Кондинского района Сергея Грубцова, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Он обвиняется в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством, покушении на убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергея Грубцова задержали после того, как 27 декабря 2024 года он в состоянии алкогольного опьянения с ружьем зашел в чужой частный дом. Там он стал угрожать жильцам и несколько раз выстрелил в потолок. Выйдя из дома, он стал ходить по поселению с оружием, пока к нему не подъехал участковый. Тогда обвиняемый выстрелил из ружья, а затем забежал в дом к своему знакомому и продолжил стрельбу на улицу оттуда.

После задержания Сергея Грубцова заключили в ИВС. Совета депутатов Куминского досрочно прекратил полномочия главы поселения с 27 декабря.

Анна Капустина