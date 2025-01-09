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В Сальском районе задержали браконьеров, убивших 27 зайцев

На территории Кугультинского охотугодья в Сальском районе задержали двух браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации ведомства, двое местных жителей ночью вели охоту на зайцев, передвигаясь на автомобиле. На место происшествия были вызваны полицейские. В результате правонарушителей задержали.У них в машине обнаружили 27 особей зайца-русака. Также были изъяты два гладкоствольных ружья.

В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Анастасия Казуков

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