С начала работы системы доставки тел умерших в Чувашской Республике было доставлено 126 тел до бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических отделений. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 2025 году в Чувашии доставили 126 тел умерших по новой системе Фото: Пресс-служба главы Чувашской Республики В 2025 году в Чувашии доставили 126 тел умерших по новой системе Фото: Пресс-служба главы Чувашской Республики Следующая фотография 1 / 2 В 2025 году в Чувашии доставили 126 тел умерших по новой системе Фото: Пресс-служба главы Чувашской Республики В 2025 году в Чувашии доставили 126 тел умерших по новой системе Фото: Пресс-служба главы Чувашской Республики

Новая система начала функционировать с 1 января 2025 года. «Система начала свою работу на должном уровне, отзывы получаем положительные», — отметил Олег Николаев.

Глава республики добавил, что по сравнению с 2024 и 2023 годами в январские праздники количество умерших снизилось на 104 человека. Смертность от употребления алкоголя также снижается, как и количество погибших в результате несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

Влас Северин