Гендиректором УК «Дело» назначен Алексей Лебедев

С 29 декабря 2024 года генеральным директором ООО «УК "Дело"» (головная компания Группы компаний «Дело») является Алексей Лебедев. Как сообщает пресс-служба ГК, решение о его назначении приняли акционеры предприятия на внеочередном общем собрании участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

С ноября 2023 года должность занимала Екатерина Ляхова, совмещавшая работу в госкорпорации «Росатом». В пресс-службе предприятия отмечают, что она продолжит свою деятельность по развитию стратегических направлений бизнеса госкорпорации.

Алексей Лебедев окончил госуниверситет управления, получил степень BA International Business Studies университета Нортумбрии (Великобритания). По данным пресс-службы ГК, у нового гендиректора управляющей компании есть значительный опыт работы в системе российских железных дорог, поскольку он с 2011 по 2017 год был замначальника дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД». С 2018 года господин Лебедев возглавлял группу компаний «Салаир».

Российский транспортно-логистический холдинг ГК «Дело» является лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Предприятие владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом.

Александра Бастова