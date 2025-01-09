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С жителя Уфы взыскали подозрительный перевод в размере 14,8 млн рублей

Ленинский райсуд Уфы вынес заочное решение о взыскании в доход государства 14,8 млн руб., поступивших на счет жителя города. Деньги уфимцу перечилило ООО «РСМ». Операция привлекла внимание Росфинмониторинга.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в Росфинмониторинге установили, что «РСМ» проводило сомнительные перечисления, направленные на погашение кредиторской задолженности, в том числе — уфимцу. Ответчик пояснил, что средства на его счет попросили перевести знакомые родители. Впоследствии, как установили в Росфинмониторинге, он перечислил деньги третьим лицам.

Прокуратура Ленинского района, проверив информацию контролирующего ведомства, пришла к выводу, что сделка была ничтожной, так как ООО «РСМ» по зарегистрированному адресу не работает, а получатель перевода не был трудоустроен в коммерческой фирме и не являлся ее кредитором. Суд согласился с выводами надзорного ведомства, поскольку законность получения денег не были доказана.

ООО «РСМ» зарегистрировано в феврале 2017 года в Уфе. Учредителем является Владимир Данилов. Компания специализируется на оптовой торговле. Компания находится в процессе ликвидации. В 2022 году прибыль организации составила 74 тыс. руб. при выручке 11,9 млн руб.

Венера Хисамова

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