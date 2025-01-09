Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При пожаре в Каменск-Шахтинском пострадали два человека

Вчера, 8 января, в Каменск-Шахтинском Ростовской области произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар начался в частном доме по ул. Горького. Огонь распространился на площади 40 кв. м. Предварительно, вещи, оставленные сушиться около печки, загорелись.

Хозяева жилья — 92-летняя женщина и ее 64-летний сын попытались ликвидировать огонь самостоятельно, но безуспешно. Они были госпитализированы с ожогами.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 14 спасателей.

Напомним, ранее пожар со смертельным исходом произошел в многоэтажке Аксайского района. Огонь распространился на площади 250 кв. м. В результате два человека погибли, еще 70 были эвакуированы. По информации донской прокуратуры, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрооборудования.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...