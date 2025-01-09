При пожаре в Каменск-Шахтинском пострадали два человека

Вчера, 8 января, в Каменск-Шахтинском Ростовской области произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар начался в частном доме по ул. Горького. Огонь распространился на площади 40 кв. м. Предварительно, вещи, оставленные сушиться около печки, загорелись.

Хозяева жилья — 92-летняя женщина и ее 64-летний сын попытались ликвидировать огонь самостоятельно, но безуспешно. Они были госпитализированы с ожогами.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 14 спасателей.

Напомним, ранее пожар со смертельным исходом произошел в многоэтажке Аксайского района. Огонь распространился на площади 250 кв. м. В результате два человека погибли, еще 70 были эвакуированы. По информации донской прокуратуры, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрооборудования.

Анастасия Казуков