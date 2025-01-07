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Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Ростовом

Ночью 7 января при пожаре в многоквартирном доме в Аксайском районе Ростовской области погибли два человека. Еще 70 человек были эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Пожар произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на улице Обсерваторная. Сообщение о возгорании поступило на пуль дежурного в 2:50.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, спасли четырех человек. Ещё 70 жителей дома были эвакуированы.

«При  тушении пожара были обнаружены тела 22-летнего мужчины и 64-летней женщины», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар был ликвидирован только в 6:55. Его общая площадь составила 250 квадратных метров. В тушении было задействовано 59 человек и 19 спецмашин. Обстоятельства возникновения ЧП устанавливаются.

Роман Никитин

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